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Компания Tesla готовится в 2022 году представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot

20 августа 2021 09:28
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"Предполагается, что он будет дружелюбным", - со смехом отметил глава компании Илон Маск.

Компания Tesla готовится в 2022 году представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Об этом глава компании Илон Маск заявил в четверг на корпоративной конференции, трансляция которой велась на сайте Tesla, передает ТАСС.

По словам Маска, прототип робота высотой в человеческий рост (около 172 см) и весом порядка 56 кг будет оснащен системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях, производимых Tesla.

"Если задуматься, Tesla уже сейчас можно назвать крупнейшим в мире производителем роботов, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах", - сказал Маск, отметив, что разработанные его компанией технологии "было бы логично облечь в человекоподобную форму".

Прототип Tesla Bot будет собран из легких материалов. Вместо лица робот будет оснащен монитором, на который будет выводиться полезная информация. Благодаря примерно 40 приводным механизмам робот будет ходить со скоростью около 8 км/ч и сможет поднимать предметы весом до 20 кг.

"Предполагается, что он будет дружелюбным", - со смехом отметил глава компании. Он подчеркнул, что в первую очередь Tesla Bot будет предназначен для "выполнения сложных и скучных задач", и даже сможет ходить за покупками. По словам Маска, прототип робота будет представлен "в течение следующего года".

 

Фото:   соцсети

 

Теги: компания Tesla робот

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