Компания «Спутникс» запустит в космос 100 спутников для развития промышленного интернета

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Компания «Спутникс», которую приобрела входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова Sitronics Group, готовится запустить в космос до 100 малых спутников, передает iphones.ru со ссылкой на Ведомости.

По словам президента Sitronics Group Николая Пожидаева, на проект потратят 2 млрд рублей, на реализацию уйдёт 2 года. В нем могут задействовать наноаппараты на базе спутниковой платформы OrbiCraft-Pro. На ней разрабатывают спутник дистанционного зондирования среднего разрешения «Зоркий».

С помощью сотни спутников «Спутникс» планирует развивать сервис спутникового интернета вещей с возможностью передачи SMS со стационарных или подвижных объектов. Он будет использоваться в промышленности и ТЭКе, в том числе на Северном морском пути, для мониторинга углеродного следа, вырубки лесов, пожаров и радарного зондирования Земли.

Запуск спутника в космос стоит 10 млн рублей. Рыночная стоимость производства тоже.

Фото: iphones.ru