Главные новости:
Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения
На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".
В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района
Самарскую область на соревнованиях представляют 5 команд спортивного клуба «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» в футболе ампутантов.
«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу
671 просветитель Самарской области участвует в пятом сезоне Знание.Премия.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025
На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОП
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК
в селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
в России предложили запретить работу коллекторов
В России предложили запретить работу коллекторов
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото

4 сентября 2025 11:55
131
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото

Erid 2VSb5yA3HuT

Билайн запустил для пользователей своей молодежной платформы «план б.» обмен неиспользованных гигабайт интернета на «золото». Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России («Золото»). 

Один гигабайт приравнен к 1 мг Золота. Обмен происходит в миниаппе в Телеграме, сначала ГБ обмениваются на «золото», а затем на бонусные рубли. Обмен доступен при наличии остатков ГБ сверх пакета. Новым клиентам, подключившимся с 26 августа 2025 года, начисляются дополнительно 50ГБ, которые доступны для обмена на золото*. Акция действует до 15 января 2026 года.

Сумма начисленных бонусов зависит не только от объема гигабайт, но и от даты, когда подана заявка на обмен Золота. Именно по эквиваленту курсу ЦБ на день подачи заявки будут рассчитаны бонусные рубли. Ими можно оплатить связь. Таким образом клиент может сам влиять на сумму, которую получит.

Запуск акции отражает стратегию Билайна по развитию дополнительных цифровых сервисов и созданию ощутимых преимуществ для клиентов. Компания стремится находить новые форматы, которые дают абонентам не только удобные коммуникационные решения, но и дополнительные ценности. Золото — это символ стабильности, универсальной ценности и растущего тренда, а яркая жёлто-золотая айдентика Билайна делает предложение органичным и узнаваемым.

«Мы сознательно выбрали этот инструмент по обмену между гигабайтами и рублями. Такой благородный металл, как золото –– это универсальный и устойчивый актив, который исторически сохраняет и приумножает ценность. Благодаря механике нашего Золота клиенты вместо мгновенной конвертации получают возможность следить за курсом и сами решать, когда наступит лучший момент для обмена, чтобы извлечь максимальную выгоду», — пояснил директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

 

*Услуга безакцептная (ограничения по географии: Анадырь, Норильск, Красноярский край)

 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636​

Фото freepik.com

