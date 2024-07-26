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Как защитить себя и свою семью от телефонного мошенничества?

26 июля 2024 12:59
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Как защитить себя и свою семью от телефонного мошенничества?

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Комикс про технологии, которые стоят на страже безопасности

 

Гаджеты делают нашу жизнь проще — мы всегда можем связаться с близкими, мониторить новости и работать, не вставая с дивана. Но, увы, есть и обратная сторона – звонки от липовых сотрудников банка, надоедливые сообщения спамеров или сливы данных. Иногда кажется, что от этого всего буквально не скрыться, разве что уехать в тайгу и напрочь забыть о связи.

На деле есть альтернативы поприятнее, например, сервисы-помощники от билайна. Они могут вычислять мошенников, звонить даже с нулем на счету и в пару кликов определять местоположение ребенка. Что это за опции, как они устроены и в каких ситуациях особенно полезны? Рассказали на примере одной большой семьи — читайте яркий комикс и узнавайте обо всех нужных сервисах.

 

 

Виртуальный помощник

 

В прошлом году Кристина поступила в вуз мечты, и вот уже настало время ее учебной практики. Первый день и без того волнительный, а тут еще и телефон буквально разрывается от звонков.

 