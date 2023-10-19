Как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам

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Билайн бизнес напоминает о двух простых способах безопасно подтвердить данные пользователей корпоративных и личных номеров.

Каждую неделю Роскомнадзор высылает сотовым операторам тысячи телефонных номеров, которые должны быть заблокированы, если абоненты не подтвердят актуальность своих персональных данных.

Телеком-компании проводят большую работу по информированию частных и корпоративных клиентов о том, что нужно сделать, чтобы оставаться на связи, а также отличить мошенников от сотрудников мобильных операторов

билайн бизнес подготовил ответы на частые вопросы о подтверждении данных, чтобы клиенты компании могли сохранить телефонную связь и избежать неприятностей из-за мошенников

Почему нужно подтверждать данные?

Это требование Федерального закона №126 «О связи». Мобильные операторы должны предоставлять услуги только абонентам личных и пользователям корпоративных номеров с актуальными данными.

По Правилам оказания услуг телефонной связи, если вы, например, поменяли фамилию или получили новый паспорт, нужно сообщить об этом оператору, предоставив ему актуальные сведения о себе. Актуальность данных отслеживает Роскомнадзор.

Как быстро могут заблокировать номер?

Через 15 дней с момента уведомления абонента личного или пользователя корпоративного номера, если данные не были обновлены.

Как узнать, нужно ли подтверждать данные для конкретного номера?

билайн регулярно делает смс-рассылки, чтобы проинформировать абонентов личных и пользователей корпоративных номеров о такой необходимости.

Кроме того, вы можете увидеть такую информацию в мобильном приложении билайн или в личном кабинете на нашем сайте .

Что сделать, чтобы сохранить номер?

Обновите персональные данные через «Госуслуги» или лично в офисах билайна.

Как воспользоваться «Госуслугами»?

Подробная инструкция здесь . Пользователи корпоративных номеров также могут обновить данные через сотрудника организации, который отвечает за корпоративную связь. Далее нужно будет подтвердить использование номерам через «Госуслуги».

А по телефону?

Не получится. Сотрудники билайна не звонят с требованием подтвердить данные. Могут только напомнить о такой необходимости и рассказать о перечисленных выше вариантах: через «Госуслуги» или в офисе.

Если вам предлагают всё сделать удалённо и просят коды из смс, которые поступают на телефон во время разговора, это мошенники. Положите трубку.

Что делать, если я пользуюсь личным номером, который зарегистрирован на другого человека?

Подтвердить данные должен именно владелец договора на услуги связи. При необходимости вы можете вместе прийти в офис билайна и переоформить номер.

Если вы не знаете владельца и хотите переоформить номер на себя, нужно пройти процедуру альтернативной идентификации в офисе билайна.

Обновите персональные данные — свои и пользователей корпоративных номеров вашей компании. Это просто и быстро.

Оставайтесь на связи вместе с билайн бизнес!

Фото: freepik.com