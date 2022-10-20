Как прокачать связь на смартфоне? 4 технологических решения от билайна

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Чтобы мобильный интернет был всегда под рукой, а голос при звонке звучал чётко, билайн за 30 лет работы протестировал и запустил множество технологических решений. Рассказываем о четырех из них, которые помогут всегда быть на связи. Опытом делится кандидат технических наук, читающий лекции в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, технический директор билайн в Петербурге Денис Мещеряков.

Увеличиваем ёмкость сети, чтобы интернета хватило для всех

Если в обычный день вы отправитесь в центр города и попробуете запустить оттуда видеострим в качестве Full HD – вряд ли с этим возникнут сложности. Но если сделать то же самое в праздничный день, когда вокруг собрались тысячи людей, качество картинки может быть ниже. Дело в том, что на скорость интернета влияет нагрузка на сеть, которая зависит от количества одновременных пользователей. Поэтому, чтобы одновременно в сеть могли выходить больше людей, операторы увеличивают ёмкость сети 4G/LTE.

Как воспользоваться решением: в вашем смартфоне должна быть включена сеть 4G/LTE. На большинстве устройств она работает по умолчанию, но лучше в этом убедиться.

Расширяем «дорогу» для контента, чтобы загружался быстрее

Ежегодно количество трафика в сетях операторов растёт, так как увеличивается количество клиентов, потребляющих «тяжелый» контент. Чтобы справиться с этим, дополнительно «расширяется дорога» для передачи данных в 4G/LTE. Достигается это за счет решения, которое называется рефарминг. Суть рефарминга в том, что частоты, которые используются для 2G или 3G, переводятся под 4G. Таким образом, интернет-трафик может перемещаться свободнее и быстрее.

Как воспользоваться решением: проверьте, работает ли ваш смартфон в сети 4G/LTE. Причём в идеале он должен поддерживать все основные частотные диапазоны, на которых действует 4G билайн.

Звоним и пользуемся интернетом одновременно

Бывают ситуации, когда во время телефонного разговора требуется что-то сделать в интернете, но такая возможность может быть недоступна, поскольку при совершении звонка телефон зачастую переводится в режим 2G или 3G без доступа к интернету. Эту проблему решает технология VoLTE (Voice over LTE – «Голос через LTE»). Также VoLTE помогает экономить заряд аккумулятора и позволяет передавать голос по сети 4G/LTE в более высоком качестве, чем при обычном звонке.

Как воспользоваться решением: включить VoLTE в настройках телефона. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.

Звоним по Wi-Fi там, где нет мобильной сети

Как правило, уровень сигнала сети в помещениях с толстыми кирпичными стенами или на подземной парковке снижается. Дело в том, что железобетонные и металлические конструкции, кирпичные стены, а также другие плотные материалы затрудняют движение радиоволн. В такой ситуации на помощь приходит технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi – «голос через Wi-Fi»).

«Для пользователя всё выглядит как обычный звонок по телефону, но при этом голос будет передаваться не через базовую станцию, а по сети Wi-Fi, – поясняет Денис Мещеряков. – Главное преимущество VoWiFi – возможность совершать звонки в тех местах, где сотовый сигнал нестабилен: в подвальных помещениях, на подземных парковках, на последних этажах высотных зданий».

Как воспользоваться решением: включить VoWiFi в настройках смартфона и подключиться к доступной сети Wi-Fi. Подробности о сервисе и список устройств, которые его поддерживают, можно посмотреть здесь.

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Фото: билайн