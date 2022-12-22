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Качественный мобильный интернет способствует формированию новых новогодних традиций – исследование билайн

22 декабря 2022 14:05
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Качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 92% респондентов.

Качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 92% респондентов. При этом 38% отметили, что не испытывают проблем в процессе использования мобильного интернета.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*. Эксперты пришли к выводу, что уверенная работа интернета в новогодние праздники поддерживает формирование новых новогодних привычек и традиций, которые различаются по возрастам.

Среди возрастной категории от 18 до 24 лет зарождается «молодая» праздничная традиция: 20% респондентов данного возраста отметили, что подводят итоги года в социальных сетях. Это почти в два раза больше, чем в возрастной категории 25-35 лет и в 4-5 раз больше, чем в остальных. Почти треть опрошенных этого возраста готовят новые блюда и упаковывает подарки, используя видеоролики в сети в качестве инструкций.

86% респондентов в возрасте 25-34 лет с помощью мобильного интернета слушают музыку за городом в новогодние праздники, а также чаще других возрастных категорий при помощи мобильного интернета заказывают подарки с курьерской доставкой друзьям и родственникам из других городов (22%).

Респонденты от 35 до 44 лет любят делиться впечатлениями, празднуя новый год за городом, и больше других возрастных категорий используют мобильный интернет для того, чтобы публиковать фотографии и видео в соцсетях (47%).

Каждый второй респондент возрастной категории 45-54 лет отправляет праздничные открытки в мессенджерах и соцсетях.

Среди опрошенных старше 55 лет тройку популярных способов поздравить родственников из других городов вошел звонок по видеосвязи. Особенно популярна видеосвязь у тех, кто празднует Новый год за городом – ее выбрали 57% респондентов.

Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: например, женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (54% против 33%) и смотрят новогодние фильмы по телевизору (47% против 35%). В Екатеринбурге чаще, чем в других городах, готовят оливье (53%), запускают фейерверки и зажигают бенгальские огни (35%); в Хабаровске чаще, чем в других городах, отправляют открытки по почте, чтобы поздравить родственников и друзей из других городов (8%).

Развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления: 61% опрошенных пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах, шлют открытки (46%) и видео (27%). По телефону поздравляют меньше – 35%, чуть больше (40%) используют для этого видеозвонки. Первым делом в новогоднюю ночь 59% опрошенных звонят родителям. Наименее популярным способом стала электронная почта – ее выбрали 8% опрошенных.

Загородный новогодний досуг с развитием мобильного интернета стал мало чем отличаться от городского: больше 40% респондентов, празднующих за городом, поздравляют близких по видеосвязи, слушают музыку, публикуют фото и видео в соцсетях.

Качество связи за городом при этом устраивает 89%, у 37% из них не возникает проблем при использовании мобильного интернета. Такой результат объясняется масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайн по всей России выросла в 3 раза.

*Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be…

 

Фото:   билайн

 

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