К 2025 году Россия намерена отказаться от участия в проекте МКС

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К 2025 году Россия намерена отказаться от участия в проекте Международной космической станции. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1», передает РБК.



По словам Борисова, Москва намерена предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта.



В «Роскосмосе» сообщили РБК, что решение о продолжении эксплуатации космической станции Россия примет после 2024 года.



«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год», — отметили в «Роскосмосе».



При принятии решения о выходе Россия будет ориентироваться на техническое состояние модулей станции. В основном они выработали свой срок службы, отмечают в госкорпорации. Кроме того, компания будет исходить из планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения.

Фото: roscosmos / Flickr/РБК





