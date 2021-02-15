Из ленты, произведенной СМЗ, изготовят медицинские колпачки для укупорки вакцины Спутник V

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Прокатный цех Арконик СМЗ работает над выпуском алюминиевой ленты для удовлетворения возросшего спроса от фармацевтических компаний. Из ленты, произведенной самарскими металлургами, изготовят медицинские колпачки для укупорки первой зарегистрированной в мире вакцины Спутник V и других противовирусных препаратов.

Очередная партия металла из сплава 8011 будет отгружена дистрибьютору «Центр обработки металла «МОСТ-1», который далее направит продукцию ведущим фармкомпаниям страны, в том числе старейшему производителю медицинских иммунобиологических препаратов в России – филиалу «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

«Мы понимаем важность данного заказа для национальной вакцинации и, несмотря на высокую загруженность предприятия, своевременно организовали нашу часть работы по масштабированию выпуска препарата – производство и отгрузку алюминиевой ленты», – комментирует Максим Смирнов, Президент Арконик Россия.

«Мы работаем с Арконик СМЗ уже почти 30 лет и с уверенностью можем говорить о надежном партнерстве, отличающимся высоким качеством продукции и дисциплиной поставок, – говорит Андрей Башков, Генеральный директор компании «Центр обработки металла «МОСТ-1». – Фармацевтические заказы для нас всегда в фокусе внимания, особенно сейчас, когда речь идет о бесперебойном производстве жизненно важных препаратов».

Алюминиевый колпачок обеспечивает герметичность упаковки, обладает отличными барьерными свойствами, стойкостью к коррозии, инертностью по отношению к агрессивным веществам и не дает пробке выскочить из горловины бутылки или флакона, где под давлением находится препарат, передает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников