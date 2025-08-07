Я нашел ошибку
Главные новости:
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
Самарских пенсионеров обучают кибербезопасности
Самарских пенсионеров обучают кибербезопасности
В День физкультурника в Самаре пройдет фестиваль единоборств «Выбор сильных»
В День физкультурника в Самаре пройдет фестиваль единоборств «Выбор сильных»
Школы Самары смогут присоединиться к акции «Дети вместо цветов»
Школы Самары смогут присоединиться к акции «Дети вместо цветов»
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна
россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
К 1 сентября планируют разработать типовые букеты по единой цене
К 1 сентября планируют разработать типовые букеты по единой цене
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна

7 августа 2025 12:24
97
Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна

Билайн обучил искусственный интеллект анализировать параметры разговора на предмет мошенничества и прерывать его, если есть подозрения, что клиента пытаются обмануть. Новая функция усиленной защиты включена в PRO-версию Виртуального помощника.

Защита от телефонного мошенничества в Билайне стала еще мощнее: теперь для клиентов, которые подключили Виртуального помощника PRO, все подозрительные разговоры будет проверять ИИ-модель, натренированная распознавать обман и манипуляцию на основе анализа звуковой волны, поведенческих маркеров и сценариев общения. Звонки с признаками мошенничества она будет прерывать, сделав аудио- и СМС-предупреждение: вероятно, с вами говорил злоумышленник. Важно то, что в разговор при этом не будут вмешиваться люди — всё сделает алгоритм, то есть за конфиденциальность и тайну связи можно не опасаться.

Виртуальный помощник — это элемент антифрод-платформы Билайна, сервис, который предупреждает клиентов о потенциально опасных вызовах и самостоятельно блокирует спам-звонки и сообщения — даже в мессенджерах. Базовая версия сервиса бесплатна и работает по умолчанию для всех абонентов Билайна, версия PRO предоставляет дополнительные функции — например, приема звонков и расшифровки разговоров.

Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна:

«С января по июль 2025 года антифрод-платформа Билайна распознала и не довела до клиентов более 382 млн мошеннических звонков. Мы совершенствуем технологии, чтобы обеспечивать всё более надежную защиту. Недавно мы ввели авторазрыв мошеннического звонка при поступлении СМС с кодом от Госуслуг. Внедрение усиленной ИИ-защиты создает новый уровень безопасности, особенно актуальный для клиентов, уязвимых к техникам социальной инженерии — детей и пожилых людей. Поэтому мы рекомендуем всем клиентам подключить PRO-версию Виртуального помощника себе и своим близким».

В центре внимания
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
1
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
25
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
178
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
347
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
421
