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Интернет от билайна позволит вести прямые эфиры в качестве 4К

7 июля 2022 09:07
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Интернет от билайна позволит вести прямые эфиры в качестве 4К

Отправить минутный видеоотчёт с отпуска за 7 секунд или провести прямую трансляцию в качестве 4К в Парке имени Юрия Гагарина – такие результаты показало тестирование связи, которое провело аналитическое агентство TelecomDaily в рамках своего федерального проекта «В зоне действия».  

Согласно исследованию, сеть билайна в Самарской области позволяет клиентам удобно устроиться в интернете и пользоваться современными сервисами. Скорости оператора в большинстве из проверенных мест оказались выше тех 5–10 Мбит/с, которых, по данным экспертов, хватает для комфортного использования смартфона. 

 

 

 

Так, например, на площади Куйбышева скорость интернет-серфинга достигает 59 Мбит/с, что в более чем в три раза выше показателей других операторов. Отправка в мессенджере минутного видеоролика у абонентов здесь займет всего 7 секунд, а фото улетит менее чем за половину секунды.  

 

Кроме того, лучшие скорости среди всех операторов билайн может предложить для тех, кто проводит время на Орловской Набережной или в Парке Культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Гости города и туристы могут вести здесь видеостриминги даже в качестве Ultra HD или 4К – скорости это позволяют. А в деловом центре Самары – на территории близ бизнес-центра «Скала Холл» – скорости оператора достигают 44,8 Мбит/с, так что на загрузку серии любимого сериала уйдет всего 90 секунд. 

 

 

 

«Высокие скорости мобильного интернета и устойчивая голосовая связь – сегодня они стали неотъемлемыми условиями комфортной жизни. В прошедшие 4 года мы много строились в области, модернизировали параметры сети, а также запускали новые технологии, чтобы сделать качество наших сервисов еще лучше для удобства клиентов. Результаты, полученные в ходе исследования агентства Telecom Daily, подтверждают только небольшую часть тех позитивных изменений, которые произошли с сетью билайна за последнее время. Мы продолжим развивать нашу инфраструктуру, чтобы абоненты могли и работать, и отдыхать в свое удовольствие», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Замеры проходили в популярных местах Самары, где традиционно отмечается высокая нагрузка на сеть операторов. Исследование проводилось с помощью специального оборудования, подключенного к сотовым сетям «большой четверки». Ознакомиться с полным текстом исследования и описанием применяемой методики можно на сайте интернет-СМИ TelecomDaily. Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 регионов России. 

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