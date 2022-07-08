IKEA возобновит распродажу в России после выходных

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Шведский ретейлер IKEA пообещал возобновить распродажу товаров на своем сайте после выходных, сейчас же покупки временно приостановлены, передает РБК.



«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — говорится в сообщении. «Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы. Следите за обновлениями на нашем сайте», — сообщается на сайте компании в пятницу, 8 июля.



Перед закрытием сети своих магазинов в России IKEA объявила онлайн-распродажу товаров. Она началась 5 июля и будет продолжаться до тех пор, пока товары будут в наличии. Однако все эти дни наблюдались сбои в работе сайте из-за высокой активности покупателей и технических неполадок. Кроме того, шведский ретейлер заявил, что работа сайта подверглась хакерским атакам.



Также IKEA ограничила заказ товаров на прощальной распродаже. Сумма заказа в одной заявке не может превышать 1 млн руб., а количество товара с одним артикулом — 70 единиц. Пользователь также не может приобрести более 1 т груза.





Фото: Pajor Pawel/shutterstock.com/РБК