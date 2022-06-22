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IKEA уведомляет ТЦ о расторжении договоров аренды

22 июня 2022 09:11
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IKEA уведомляет ТЦ о расторжении договоров аренды

Сеть IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров (ТЦ), в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, такие письма получили «почти все» ТЦ, где есть IKEA. Как утверждают собеседники издания, речь идет о досрочном расторжении в одностороннем порядке, что грозит IKEA штрафами.

У IKEA 26 магазинов и студий в 12 городах России. В Москве магазины шведского бренда находятся в 10 ТЦ. В одном из них «Ведомостям» подтвердили получение письма (издание не уточняет, о каком ТЦ речь). В пресс-службе Ingka Centres (входит в группу Ingka, ей принадлежит бренд IKEA) не стали комментировать работу магазинов IKEA.

Магазины IKEA в России временно закрыты с 4 марта. 15 июня IKEA объявила, что продаст четыре своих завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. В компании это объяснили тем, что из-за санкций ухудшилась ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок. Власти Подмосковья говорили, что на покупку активов IKEA в претендуют три-четыре компании. Публично такое желание выражали российский мебельный ритейлер Hoff и сеть гипермаркетов «Твой дом».

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