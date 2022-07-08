IKEA полностью приостановила распродажу в России

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IKEA полностью приостановила продажи товаров на своем российском сайте. Такое решение было принято из-за большого числа заказов.

Как следует из информации на сайте IKEA, сделать заказ пока невозможно из-за тех заказов, которые горожане успели оформить.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», - говорится не сайте мебельного магазина.

Когда именно возобновится последняя для ритейлеры распродажа в России не уточняется. Напомним, что 5 июля после открытия продаж сайт IKEA выдержал всего несколько минут, пишет МК.