Hyundai раздумывает о работе с Apple. Боится стать как Foxconn

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Hyundai засомневалась в необходимости производить на контрактной основе электромобиль для Apple, передает РБК. Компания не хочет, чтобы значимость ее бренда со временем «размылась» по сравнению с Apple, и ее стали воспринимать лишь как поставщика, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленных о ситуации сотрудников Hyundai.



Разногласия между руководителями компании по поводу этого проекта затрудняют продвижение сделки с Apple, отмечает агентство.



Ранее в январе СМИ сообщили, что компании обсуждают совместное производство электромобилей.



Во вторник, 26 января, Hyundai отчиталась о результатах за квартал, ничего не сообщив о сотрудничестве с Apple.



«Мы мучительно размышляем о том, что с этим делать и стоит ли вообще начинать эту работу. Наша компания — не просто производитель автомобилей на заказ для сторонних организаций. И не то чтобы работа с Apple всегда давала отличные результаты», — рассказал Reuters один из руководителей в структуре Hyundai.



Hyundai известна своим стремлением не работать со сторонними заказчиками, производя своими силами двигатели, трансмиссии и даже сталь для автомобилей. Источник Reuters рассказал, что Hyundai хочет, чтобы партнером Apple в создании электромобиля стала компания Kia.



Автопроизводитель очень обеспокоен тем, что будет восприниматься лишь как поставщик Apple, в то время как компания рассчитывает на создание имиджа премиальной марки, особенно с учетом ее бренда Genesis.



В свою очередь у Kia есть собственные мощности в США, где Apple и планирует собирать свои электромобили.



Другой источник агентства отметил, что крупные IT-компании, такие как Google и Apple, хотят, чтобы Hyundai была для них простым поставщиком. Как, например, Foxconn, собирает по контракту устройства для Apple, но непримечательна как самостоятельный бренд.

Фото: Shutterstock/РБК

