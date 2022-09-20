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H&M закроет магазины в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября

20 сентября 2022 09:25
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H&M закроет магазины в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября

Компания H&M планирует закрыть около 20 своих магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока до конца октября. Об этом сообщают два источника «Коммерсанта» на рынке торговой недвижимости.

H&M, управляющая брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday, закроет около 20 торговых точек в городах Сибири и Дальнего Востока, заявляют собеседники газеты. Уточняется, что в центральной России бизнес будет сворачиваться постепенно, начиная с закрытия самых нерентабельных магазинов.

Ранее сообщалось, что крупные зарубежные сети одежды обяжут заплатить рекордные суммы за уход из России. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что иностранные компании стремятся к возвращению на российский рынок. Владелец бренда Zara, компания Inditex, временно приостановила торговлю в России в начале марта в связи с российской спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины. Вместе с ней о закрытии магазинов объявили бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, H&M и Mango.

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