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Господдержка помогает развиваться самарскому производству функциональных продуктов

19 декабря 2024 10:00
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Господдержка помогает развиваться самарскому производству функциональных продуктов

Меры господдержки помогают самарскому предприятию по производству функциональных продуктов питания модернизировать производство и расширять географию сбыта. Компания «Фуд-Инновация» производит функциональные, энергетические и также биологически активные добавки к пище.«На рынке мы уже четвертый год. Это семейный бизнес. Вместе с супругой мы решили создать нечто полезное, вкусное, интересное. Объемы продукции у нас исчисляются миллионами единиц, и на территории Российской Федерации мы лидируем в своей нише», - рассказал Кирилл Ануфриев, соучредитель, исполнительный директор компании «Фуд-Инновация».Сегодня на рынке представлено 5 брендов компании.

На предприятии трудятся 50 человек, а производство занимает площади в 1,5 тыс. кв.м., но и этого уже мало, отмечают в компании. «В 2025 году мы планируем постройку более масштабных площадей под наше производство. Для этих целей – обратимся к государству за содействием. Мы активно пользуемся инструментами поддержки предпринимательства и говорим большое спасибо областному минэкономразвития, центру «Мой бизнес» за поддержку, за развитие», - добавил Кирилл Ануфриев.Значительную роль в становлении предприятия также сыграла финансовая поддержка Гарантийного фонда Самарской области. А расширять рынки сбыта помогает региональный Центр поддержки экспорта – сейчас продукция «Фуд-Инновация» представлена на территории СНГ и в Объединенных Арабских эмиратах. Налаживать зарубежное партнерство помогает участие в международных выставках.

«Недавно мы посещали выставку в Дубае, что стало шагом вперед для нашего производства. Нас высоко оценили, и мы таким результатом очень горды, – делится Ануфриев. – Планы по развитию – масштабные. У нас уже заказано оборудование, которое мы смонтируем в 2025 году, и это позволит увеличить наши объемы производства на 200%».Создание комфортной бизнес-среды и благоприятного инвестиционного климата - одна из приоритетных задач для управленческой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым.

«От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области», - отмечал ранее глава региона.Сегодня для бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, услуги по продвижению и выходу на внешние рынки. Эта работа ведется в соответствии с нацпроектами «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».«Производители Самарской области используют самые разные направления поддержки, привлекая региональные и федеральные инструменты. Мы развиваем инфраструктуру развития бизнеса под разные запросы и потребности. Это сеть центров «Мой бизнес», технопарк «Жигулевская долина», Агентство по привлечению инвестиций, работающие в режиме «одного окна» и готовые сопровождать на всех этапах реализации проектов», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

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