Голландская Prosus объявила о желании продать Avito

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Нидерландский технологический инвестор Prosus решила выйти из российского бизнеса Avito. Компания начала поиск покупателя на 100% акций. 25 марта Prosus объявила, что Avito будет выделен из OLX Group в отдельную компанию.

Основным юрлицом Avito в России является ООО «Кех Екоммерц», которое на 100% принадлежит нидерландской OLX Global B.V. Последняя принадлежит группе Prosus, являющейся подразделением южноафриканского холдинга Naspers.

Avito работает в России 15 лет. Количество активных объявлений платформы превышает 90 млн, а ежедневная аудитория составляет 22 млн человек, пишет Коммерсантъ.