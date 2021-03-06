Глава Роскосмоса поблагодарил за "пинок" со стороны США на рынке пусковых услуг

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил США за демпинг на рынке пусковых услуг, из-за которого в ракетно-космической отрасли РФ началась борьба за сокращение издержек, пишет ТАСС.

"Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело - в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса. И за это нужно партнерам сказать спасибо", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Так глава Роскосмоса отреагировал на новость о повышении стоимости пусковых услуг по доставке грузов на Международную космическую станцию и их возвращению на Землю.

"Особенно примечательна эта фраза "прошлая ценовая политика была направлена на "стимулирование рынка". Когда рынок "отстимулировали", т.е. зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия все равно сохраняется)", - добавил Рогозин.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС