Глава Минпромторга РФ оценил продукцию ПАО «КуйбышевАзот»

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Во время рабочего визита в Самарскую область и г.о. Тольятти Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили актуальные вопросы регионального промышленного комплекса и посетили выставку, организованную в технопарке «Жигулевская долина». Помимо прочего, Денис Мантуров ознакомился с широким ассортиментом продукции переработки капролактама и полиамида производства ПАО «КуйбышевАзот».

«КуйбышевАзот» является крупнейшим производителем капролактама и полиамида в РФ и реализует программу развития их переработки в продукты более высоких переделов – технические и текстильные нити, шинный корд, полиамидные и смесовые ткани, инженерные пластики. Компанией создана единственная в России производственная цепочка по выпуску импортозамещающей продукции от химического сырья до волокон и синтетических тканей.

Денис Мантуров обратил внимание на возможности более широкого применения текстильных нитей, полиамидных и смесовых тканей гражданского и специального назначения в российской легкой промышленности. Кроме того, министр предложил использовать полиамидные компаунды в производстве медицинских изделий для забора крови. Как известно, инженерные пластики широко применяются в машиностроении, для производства автокомпонентов, бытовой техники, электротехники, спортивной экипировки, барьерных пищевых пленок.

Министр промышленности и торговли РФ заявил:

– Для забора крови используются аналогичные материалы. Нужно отработать вопрос на предмет организации производства на основе полиамидных инженерных пластиков – либо расширение тех, которые уже сегодня этим занимаются, либо вновь создаваемых, в том числе здесь, в рамках Особой экономической зоны.

Идею полностью поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Заинтересованность в такой работе подтвердил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко:

– «КуйбышевАзот» готов проработать возможность использования полиамидных композиций и создания рецептур полимерных материалов для производства компонентов систем забора крови для поставки российский производителям – уже работающим или новым производствам. В Европе полиамид применяется для таких систем, поэтому министр совершенно справедливо обратил на это внимание. Мы уже сегодня обсудим с коллегами из Минпромторга непосредственно на заводе это поручение, а также вопросы развития текстильного направления нашего производства.