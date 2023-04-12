«Газпром газораспределение Самара» совершенствует работу аварийно-спасательной службы

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3 – 7 апреля 2023 года в «Газпром газораспределение Самара» прошло плановое обучение специалистов аварийных служб по программе «Особенности ведения аварийно-спасательных работ в газовом хозяйстве».

Обучение проводилось с целью совершенствования практических навыков персонала предприятия, отработки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также итоговой проверки знаний.

Сотрудники «Газпром газораспределение Самара» прошли курсы оказания первой помощи, тактико-технической, высотной и психологической подготовки, отработали практические навыки по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, спасения «пострадавших», а также курс физической подготовки.

На специализированной площадке самарские газовики отработали навыки использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, эвакуации пострадавших из опасных мест, технику проведения искусственного дыхания и сердечно-легочной реанимации.

«Аттестованные спасатели готовы профессионально и оперативно выполнить любые возложенные на них задачи и обеспечить безопасность граждан. Спасательные бригады полностью укомплектованы оборудованием и инструментами для локализации и ликвидации возможных технологических нарушений на сетях газораспределения и газопотребления», – подчеркнул начальник центральной диспетчерской службы ООО «Газпром газораспределение Самара» Евгений Жидков.