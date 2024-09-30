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Французский коньяк Hardy вернется на полки российских магазинов: алкогольная компания Ladoga заключила контракт с одноименным французским домом на поставки напитка. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя организации.

"Алкогольная компания Ladoga (производитель водки "Царская", джина Barrister, виски Fowler’s и др.) заключила контракт с французским домом Hardy и стала эксклюзивным дистрибутором одноименного коньяка в России", – говорится в публикации.

До Ladoga дистрибьютером была другая организация. В августе 2023 года она прекратила сотрудничество с Hardy, а к декабрю распродала остававшиеся на складах бутылки с напитком.

По словам представителя Ladoga, первую партию коньяка из восьми тысяч бутылок уже привезли в Россию. Они будут продаваться в собственных магазинах компании, в бутиках, а также в ряде отелей, ресторанов и кафе. Стоимость напитка будет варьироваться от 6822 до 82 351 рублей за бутылку в зависимости от серии. Собеседник издания отметил, что в год Ladoga планирует зарабатывать на продажах Hardy не менее 70 млн рублей.