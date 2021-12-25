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Французская сеть магазинов одежды Kiabi уйдет с российского рынка к июлю 2022 года

25 декабря 2021 17:09
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В последние годы российский бизнес Kiabi был убыточным.

Французский бренд одежды, обуви и аксессуаров Kiabi планирует уйти с российского рынка, рассказали РБК три источника в компаниях на рынке торговой недвижимости.

В декабре представители ретейлера начали переговоры об условиях предварительного расторжения договоров аренды с владельцами торговых центров, в которых расположены магазины Kiabi, рассказал один из источников РБК. Процесс закрытия магазинов может занять минимум три–шесть месяцев, прогнозирует он.

Представитель российского офиса Kiabi подтвердил РБК, что компания уходит с российского рынка. «Мы уже уведомили всех партнеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России», — добавили в российской пресс-службе сети. Завершить работу всех торговых точек, в том числе интернет-магазина, планируется за первое полугодие 2022 года.

Бренд Kiabi в 1978 году основал Патрик Мюлье, представитель французской династии промышленников и бизнесменов. Семейная ассоциация Мюлье владеет долями в крупных торговых сетях, среди которых продовольственный ретейлер Auchan, спортивная сеть Decathlon, DIY-гипермаркеты Leroy Merlin.

Уход из России связан с тем, что компания «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели» на этом рынке, пояснил представитель российского офиса Kiabi.

Российское юрлицо Kiabi на протяжении как минимум последних пяти лет показывало убытки, следует из данных системы СПАРК. 

 

Фото: Global Look Press/РБК

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