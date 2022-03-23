Французская компания Danone продолжит производство на территории России

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Французская компания Danone продолжит локальное производство основных молочных продуктов и продуктов детского питания на территории России. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании, передает ТАСС.

При этом Danone сворачивает импорт в Россию и экспорт из РФ, включая продукцию таких дочерних брендов, как Evian и Alpro. Компания замораживает все инвестиции в бизнес на территории России, в том числе в рекламу и продвижение брендов.

2 марта руководство Danone сообщило, что компания не планирует прерывать деятельность в России и уходить с ее рынка. Оно подчеркнуло, что безопасность сотрудников Danone и поддержание бесперебойной работы бизнеса является приоритетом компании.

Фото: ТАСС