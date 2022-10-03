Forbes: Nvidia решила закрыть офис в России

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Один из крупнейших производителей графических процессоров Nvidia решил закрыть офис в России, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании. Представитель Nvidia подтвердил информацию РБК. По его словам, сотрудникам предоставлена возможность продолжить работу в других странах. До сих пор в российском офисе работали 240 сотрудников, уточнил он.



По словам источника, компания сейчас «активно вывозит на чартерных самолетах» тех, кто готов переехать в другие страны.



Представитель Nvidia рассказал, что сотрудникам объявили о закрытии российского офиса 30 сентября. Причиной там назвали «невозможность обеспечить эффективную работу». Однако производитель чипов не стал комментировать информацию о чартерах для работников. В Nvidia лишь отметили, что до начала военных действий на Украине в российском офисе работали более 300 человек. Сотрудники могут продолжить работу в других странах, либо с ними расторгнут контракт и выплатят выходное пособие.



После начала российской военной операции на Украине Nvidia наряду со многими другими компаниями приостановила продажи в России. В начале июля газета «Коммерсантъ» писала, что производитель графических процессоров перестал продавать и продлевать лицензии российским компаниям на свой софт для облачного гейминга.



В конце августа газета The New York Times сообщила, что США решили ограничить продажу некоторых чипов в Китай и Россию. Ограничения коснулись высокопроизводительных графических процессоров, которые выпускают Nvidia и AMD. Такие чипы изначально разрабатывались для видеоигр, но в последнее время их используют и в суперкомпьютерах. Правительство уведомило Nvidia о запрете на продажу чипов КНР и России.



Фото: Justin Sullivan / Getty Images / РБК