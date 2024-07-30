Филиал ПАО «Россети» усилил конструкции четырех магистральных ЛЭП, проходящих по территории Самарской области

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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги завершил ремонт 33 фундамента опор линий электропередачи 220-500 кВ, которые обеспечивают электроэнергией крупные города Самарской области – Чапаевск, Новокуйбышевск, Тольятти, Жигулевск, Самару, а также осуществляют перетоки мощности с энергосистемой Республики Татарстан. Проект позволил повысить устойчивость конструкций ЛЭП. Это важный этап подготовки электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Энергетики уделили особое внимание линиям электропередачи, отходящим от крупнейшего питающего центра Самарской области – подстанции 500 кВ «Азот». Здесь отремонтировали 27 фундаментов опор. В том числе работы проведены на ЛЭП «Азот – Бугульма» и «Азот – Кировская», которые осуществляют выдачу мощности Жигулевской ГЭС.

Применялась технология восстановления с использованием высокопрочного бетона и полимерных материалов, обеспечивающих водонепроницаемость конструкций и устойчивость к колебаниям температур. Это защищает линии от воздействия климатических факторов и снижает риски технологических нарушений.