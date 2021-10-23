Facebook планирует изменить название материнского холдинга 28 октября

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Facebook планирует изменить название материнского холдинга на следующей неделе. Об этом должны объявить на ежегодной конференции Connect, которая пройдёт 28 октября, передает iphones.ru. Но, как пишет The Verge, это может случиться и раньше.

Ребрендинг должен помочь компании уйти от клише «корпорации социальных сетей». Ведь помимо сервисов, компания разрабатывает очки и технологии виртуальной реальности под брендом Oculus.

Вполне возможно, что вместе с ребрендингом Facebook объявит о каких-то новых проектах и планах на развитие существующих. Напомним, что в 2015 году аналогичным образом поступила Google, реорганизовав материнскую компанию в холдинг Alphabet.

Фото: iphones.ru