Я нашел ошибку
Главные новости:
В Яндекс Go есть рейтинг пассажира, и он для нас важен. Вы как минимум расстроитесь, если после поездки увидите его снижение.
Что водители Яндекс Go знают про пассажира. Зачем нужен рейтинг
Губернатор отметил, что это свидетельствует о том, что в регионе живет много творческих людей, таланты которых всегда поддерживаются.
Дмитрий Азаров поздравил победителя окружного фестиваля стрит-арта
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Бетсити Кубке России против "Енисея". Игра пройдет в Красноярске в среду, 27 октября.
"Крылья Советов" в Москве, открыв счет в матче, проиграли ЦСКА - 1:3
Об этом должны объявить на ежегодной конференции Connect.
Facebook планирует изменить название материнского холдинга 28 октября
В Госдуме отреагировали на сообщения о регистрации в мессенджерах по паспорту.
Александр Хинштейн: операторы не будут запрашивать паспортные данные при регистрации в мессенджерах
Грузовик остановился из-за технической неисправности, выставив аварийный знак.
Водитель "Приоры" погиб врезавшись на автомобиле в стоящий на полосе "МAN"
Современная концертная площадка в центре Самары включает концертный зал на 250 мест.
В самарском университете им. Королёва открылся культурный центр имени Валерия Грушина  - "Универ-студия"
Назначены судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы.
В Саратове мужчина погиб от разрыва снаряда, который он пытался распилить во дворе своего дома
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.86
-0.13
EUR 82.5
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Facebook планирует изменить название материнского холдинга 28 октября

23 октября 2021 22:03
243
Об этом должны объявить на ежегодной конференции Connect.

Facebook планирует изменить название материнского холдинга на следующей неделе. Об этом должны объявить на ежегодной конференции Connect, которая пройдёт 28 октября, передает iphones.ru. Но, как пишет The Verge, это может случиться и раньше.

Ребрендинг должен помочь компании уйти от клише «корпорации социальных сетей». Ведь помимо сервисов, компания разрабатывает очки и технологии виртуальной реальности под брендом Oculus.

Вполне возможно, что вместе с ребрендингом Facebook объявит о каких-то новых проектах и планах на развитие существующих. Напомним, что в 2015 году аналогичным образом поступила Google, реорганизовав материнскую компанию в холдинг Alphabet. 

 

Фото:     iphones.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Министр здравоохранения Армен Бенян в прямом эфире ответил на вопросы жителей Самарской области
23 октября 2021  13:38
Министр здравоохранения Армен Бенян в прямом эфире ответил на вопросы жителей Самарской области
507
Почти тысяча жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
23 октября 2021  13:24
Почти тысяча жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
577
Режим работы органов ЗАГС Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября
23 октября 2021  10:46
Режим работы органов ЗАГС Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября
491
Сегодня в регионе успешно работает ряд предприятий с участием капитала из Австрийской Республики.
22 октября 2021  16:11
Дмитрий Азаров пригласил партнеров из Австрии к созданию в регионе новых производств и технологий безопасного будущего
1196
Рост продолжается: в Самарской области выявили еще 948 заболевших коронавирусом
22 октября 2021  13:24
Рост продолжается: в Самарской области выявили еще 948 заболевших коронавирусом
750
Весь список