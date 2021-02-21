Я нашел ошибку
Главные новости:
Погибли все семь находившихся на борту человек.
В Нигерии упал военный самолет
Девять интернет-компаний объединили усилия, чтобы создать систему для работы с вредоносным контентом и поведением в Сети.
"Это делается под давлением". Эксперты — о новых правилах для соцсетей
Самолёт благополучно приземлился в бельгийском Льеже.
В Нидерландах на людей с неба упали детали двигателя грузового "боинга"
Черноногие хорьки с 1967 года внесены в список исчезающих видов из-за сокращения численности их основной пищи — луговых собачек.
Ученые в США впервые успешно клонировали хорька вымирающего вида
Одним из проявлений пищевой аллергии может стать нарушение работы пищеварительного тракта — и в этих случаях диагностика затрудняется.
Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию
По данным источника, на борту находятся 10 человек.
В Баренцевом море у траулера отказал двигатель
Лекарство является производным гидрокортизона, оно препятствует появлению белковых комплексов, разрушающих клетки головного мозга.
Петербургские ученые нашли препарат, облегчающий симптомы болезни Альцгеймера
Для проверки знаний дорожной грамотности полицейские встречали следующих на учебу ребят и проводили с ними краткий ликбез. 
Самарские полицейские провели для школьников профилактическую акцию «Пятерка от ГИБДД»
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.98
0.01
EUR 89.66
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
21 февраля в Ширяево пройдёт фестиваль Жигулёвская Зима 2021
Премьера спектакля "Нездешний вечер" пройдет в Самарском театре "Город"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

"Это делается под давлением". Эксперты — о новых правилах для соцсетей

21 февраля 2021 19:47
46
Девять интернет-компаний объединили усилия, чтобы создать систему для работы с вредоносным контентом и поведением в Сети.

Девять интернет-компаний — Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Discord, Pinterest, Reddit, Shopify и Vimeo — объединили усилия, чтобы создать систему для работы с вредоносным контентом и поведением в Сети, сообщает Axios. Чего ждать от этой инициативы простому пользователю, разбирается РИА Новости.

Принципиальное решение

Цель Digital Trust & Safety Partnership — так называется новое объединение интернет-гигантов — доверие и безопасность на глобальном уровне Сети.

"В домах, школах и на предприятиях по всему миру и на всех уровнях государственного управления ведутся дискуссии о том, как должны выглядеть цифровое доверие и безопасность. Мы начали эту инициативу, чтобы открыто заняться этой проблемой и разработать систему передовых практик, которые помогут компаниям снизить вред, связанный с онлайн-контентом и поведением в интернете", — говорится на официальной странице партнерства.

Участники заявляют о пяти принципах, которыми они намерены руководствоваться.

- При разработке продуктов необходимо выявить, оценить и скорректировать риски, которые связаны с контентом и поведением в Сети.

- Принять четкие и последовательные правила относительно контента и поведения пользователей.

- Инвестировать в благополучие и устойчивость команд, которые работают с конфиденциальными материалами.

- Отслеживать новые риски и проверять эффективность политики ограничения вредоносного контента или поведения.

- Сообщать общественности о действиях, предпринятых по жалобам, и другой активности, связанной с доверием и безопасностью.

Дискуссии о доверии и безопасности в последнее время интернет-компаниям обходятся недешево. Так, в конгрессе США сейчас обсуждают поправки к Секции 230 закона "О соблюдении приличий в коммуникациях" (Communications Decency Act). Их внесли еще в 2019-м, чтобы соцсети несли ответственность за пользовательский контент.

В конце января Европейская комиссия предписала Google, Facebook, Twitter и Microsoft (все они входят в новое объединение) предоставлять ежемесячные отчеты об усилиях по борьбе с поддельными новостями, особенно касающимися коронавируса. В Европе обеспокоены, что тема пандемии стала рассадником теорий заговора, которые еще никогда так быстро не распространялись. И способствовали этому цифровые технологии и соцсети.

Инициатива западных интернет-гигантов не случайна, считает Игорь Шульга, директор АО НИП "Информзащита". "Это не просто желание этих компаний заняться указанными вопросами, это делается под давлением регуляторов, которые исками и слушаниями по утечкам и торговле данными клиентов вынуждают руководство платформ разработать что-то из best practice. Это будет комбинация уже существующих стандартов в этой области, ничего нового, но формализованная под цели различных социальных и не только платформ в Сети. Как уверяют, это не станет какой-то обязаловкой, а только набором рекомендаций", — объясняет эксперт.

Цензуры станет больше?

В Digital Trust & Safety Partnership подчеркивают, что правила, которые только вырабатываются, не должны препятствовать развитию интернета. Речь идет об обмене информацией и корректировке внутренней политики компаний в данном вопросе.

"Большинство изменений будет связано, скорее, с уточнением и детализацией законодательства в этой сфере национальными правительствами. Объединение позиционируется больше как форум или инструмент для обмена практиками и создания универсальных внутренних фреймворков, нежели некая ревизия существующей пользовательской политики. Пока нельзя сказать с уверенностью, что конкретно коснется конечного пользователя. Этот шаг стоит рассматривать как очередной этап в меняющемся ландшафте правового регулирования отношений в Сети", — рассуждает Павел Патрикеев, руководитель юридического отдела хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

Digital Trust & Safety Partnership подчеркивает стремление к прозрачности подходов. В сообществе намерены сотрудничать с отраслевыми экспертами в области аудита для разработки системы оценки и ее проверки независимыми третьими сторонами.

"Объединение не претендует на то, чтобы стать площадкой для выработки "новых правил игры". Речь о реакции игроков на требования государства. Кто-то скажет, что нынешняя политика YouTube и других крупных площадок уже предоставляют достаточно инструментов для цензуры, кто-то обратит внимание на региональные процессы в принятии определенных законопроектов по борьбе с распространением некоторой информации. Например, на вступивший в силу на территории России закон о правилах блокировки и мониторинга социальными сетями противоправной информации. Пока нет оснований говорить, что это партнерство усилит цензуру", — заключает Патрикеев.

Перспективы

В Digital Trust & Safety Partnership сами говорят, что не стоит ждать громких новостей в ближайшем будущем. Пока там займутся сбором и анализом мнений заинтересованных сторон, обдумают собственный опыт работы с нежелательным контентом и поведением в интернете.

На конец года запланировали публикацию отчета о результатах деятельности партнерства. После этого, отмечают в Digital Trust & Safety Partnership, "последует объективная и поддающаяся измерению сторонняя оценка доверия и безопасности". В общем, Сети стоит набраться терпения, чтобы узнать, что скрывается под этими расплывчатыми формулировками от "товарищества доверия и безопасности".

 

Фото:   РИА Новости / Наталья Селиверстова

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
20 февраля 2021  13:44 
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2843, вылечились и выписаны 42533 человек.    Здравоохранение
1478
Морозы не спешат уходить: жителей Самарской области просят быть осторожней
20 февраля 2021  13:40 
Морозы не спешат уходить: жителей Самарской области просят быть осторожней
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
1328
В Самаре улица Ново-Садовая будет закрыта в июле 2021 года
20 февраля 2021  13:00 
В Самаре улица Ново-Садовая будет закрыта в июле 2021 года
Работы закончатся в 2023 году. Благоустройство региона
1476
В Самарской области совместно с РЖД планируется построить полигон для испытаний высокоскоростных вагонов
20 февраля 2021  12:44 
В Самарской области совместно с РЖД планируется построить полигон для испытаний высокоскоростных вагонов
Несмотря на пандемию, которая сильно ударила по всей железнодорожной отрасли, прежде всего – по пассажирским перевозкам, ОАО «РЖД» достойно выдержало... Транспорт
1825
В Самаре стартовал прием заявок на участие в творческом конкурсе по изготовлению Маслён
20 февраля 2021  11:23 
В Самаре стартовал прием заявок на участие в творческом конкурсе по изготовлению Маслён
Важно, чтобы конструкция была устойчивой - лучшие арт-объекты в конце масленичной недели украсят площадь Куйбышева.  Социум
1427
Весь список