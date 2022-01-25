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Еще одно предприятие региона получило значительный экономический эффект от участия в нацпроекте «Производительность труда»

25 января 2022 11:19
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Еще одно предприятие региона получило значительный экономический эффект от участия в нацпроекте «Производительность труда»

На 70% сократить незавершенное производство и на 13% увеличить производительность труда помог национальный проект «Производительность труда» компании «НаДО» (г.о. Отрадный). За счет применения принципов и инструментов бережливого производства сотрудникам предприятия совместно со специалистами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) удалось достичь таких результатов за полгода.

Более 18 лет ООО «НаДО» успешно производит и реализует натуральные наполнители и начинки для пищевых продуктов.  Специалисты компании постоянно обмениваются опытом с лучшими российскими и зарубежными технологами, оперативно внедряя в собственное производство результаты передовых исследований и технических разработок. Но даже выстроенные процессы должны периодически анализироваться и корректироваться. Именно поэтому предприятие стало участником нацпроекта и на производственном участке по изготовлению фруктово-ягодных (клубничных) наполнителей стартовал первый пилотный проект.

За 6 месяцев рабочей группе на пилотном потоке удалось оптимизировать производственные процессы, что отразилось на повышении эффективности труда. Так, например, для сокращения потерь рабочего времени проведена перепланировка участка переборки ягоды. Равномерно распределена загрузка операторов, перебирающих ягоды. Некоторые несложные операции были совмещены.

«За счет снижения потолков нам удалось добиться более быстрого нагрева специальной комнаты для размораживания ягод. Теперь процесс дефростации проходит значительно быстрее, - рассказал руководитель проекта РЦК Артур Ханнанов.  – Также мы применили систему грузооборота «FIFO» - принцип «Первым пришёл — первым ушёл». Он означает, что груз, первым пришедший на склад, первым и отгружается».

Запуск процесса непрерывных улучшений – первая достигнутая цель. Следующий этап – это внедрение бережливого производства на всех производственных участках компании. 

Национальный проект «Производительность труда», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, помогает предприятиям получать значительный экономический эффект, благодаря которому улучшаются условия труда и доходы работников.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона и важная часть Стратегии лидерства, которая разработана по инициативе Главы региона при участии жителей.

По итогам 2021 года Самарская область стала лидером по реализации нацпроекта «Производительность труда» и вошла в ТОП-5 в сфере организации работы региональных центров компетенций. В настоящее время участниками нацпроекта являются 116 предприятий региона. На 87 предприятиях благодаря внедрению принципов бережливого производства удалось повысить выработку и оптимизировать другие производственные процессы.

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