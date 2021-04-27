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Энергетики высадили «Сад памяти»

27 апреля 2021 12:52
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Энергетики высадили Сад памяти»

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» провел десятую, юбилейную акцию по озеленению региона. В текущем году мероприятие было приурочено к международной акции «Сад памяти». Энергетики высадили около 15 000 сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Посадка сеянцев сосны прошла сразу в трех районах Самарской области – Ставропольском, Кинельском и Красноармейском. В акции приняло участие около 100 сотрудников филиала. Помощь в высадке оказывали представители лесничеств - они провели энергетикам инструктаж, выдали посадочный материал и мечи Колесова (ручной инструмент для посадки). 

По статистике, приживаемость сеянцев значительно выше, чем более взрослых деревьев. Высаженные энергетиками сосны-двухлетки должны прижиться почти на 100%. 

Экологическая акция по озеленению региона проводится энергетиками «Самарских распределительных сетей» с 2011 года. За все время проведения в ней приняли участие более 1000 сотрудников компании, которые в общей сложности высадили десятки тысяч сеянцев сосны, дуба, ясеня и березы в различных районах области. Столь масштабные мероприятия стали возможными благодаря сотрудничеству «Самарских распределительных сетей» и Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

 

Теги: озеленение посадка деревьев

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