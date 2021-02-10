Энергетики обеспечили технологическое присоединение бетонного завода, строящегося для возведения Климовского моста

95

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» обеспечили технологическое присоединение бетонного завода, строящегося в с. Климовка для возведения Климовского моста. Заявитель получил 660 кВт мощности.

Для подключения объекта построена воздушная линия электропередачи 10 кВ и установлены две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Питающим центром стала подстанция 35 кВ Усолье.

Мост через Волгу в районе Климовки – крупный строительный проект в Самарской области. Мостовой переход возводится в рамках создания международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. Ранее энергетики уже обеспечили технологическое присоединение нескольких объектов стройки. В настоящее время строителям выдано более 1000 кВт мощности, и «Самарские РС» готовы увеличить ее до необходимой мостовикам величины.