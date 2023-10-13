Электрощит Самара подвел итоги внедрения технологий бережливого производства

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Представители Электрощит Самара совместно с Региональным центром компетенций Самарской области представили итоги реализации пилотного проекта, который был реализован на производственной площадке «Русский трансформатор». В рамках визита участники посетили цех сборки трансформаторов ТМГ, где были внедрены и активно применяются технологии бережливого производства, сообщает пресс-служба Электрощит Самара.

Подводя итоги совместной работы, команда проекта выделила ключевые итоговые показатели, которые были достигнуты за полгода. Более чем на половину удалось увеличить скорость процессов, на 55% повысилась выработка. Рост производительности составил 56%. Количество выпускаемой продукции в месяц увеличилось на 36,7%. За это время обучение по программам бережливого производства прошли 73 сотрудника Электрощит Самара.



Решить поставленные задачи и снизить количество потерь позволили методики бережливого производства и детальная аналитика существующих проблем. Один из успешных примеров – увеличение выработки поста болчения крышки трансформатора на 224%, которой удалось добиться благодаря пересмотру технологических решений.

Владимир Семченков, заместитель генерального директора по качеству и сервису Электрощит Самара:

- Весной этого года Электрощит Самара вошел в число участников национального проекта «Производительность труда». Задачи по увеличению выпуска трансформаторов, которые мы ставили перед собой полгода назад, казались амбициозными и непростыми. Но мы верили в успех, прошли этот путь и получили достойные показатели по увеличению производства. При этом мы также увидели реальный потенциал для роста объемов под потребности рынка трансформаторов. Хотелось бы отметить всю команду профессионалов, которая работала над внедрением методик бережливого производства. В общем результате есть вклад каждого работника Электрощит Самара и специалистов Регионального центра компетенций.

Фото предоставлено пресс-службой Электрощит Самара