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Электрощит Самара поделился инновационными достижениями в рамках конференции для партнеров из различных регионов России

9 августа 2021 11:11
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Электрощит Самара поделился инновационными достижениями в рамках конференции для партнеров из различных регионов России

Электрощит Самара провел конференцию для партнеров с целью демонстрации ключевых достижений компании, обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества и обмена профессиональным опытом.  

В конференции приняли участие представители более 15 компаний из различных регионов Российской Федерации. Партнеры не только участвовали в бизнес-встречах, но и побывали в новом Многофункциональном выставочном и обучающем комплексе Электрощит Самара, а также посетили производственные площадки предприятия — Красную Глинку и «Русский трансформатор». 

На территории производственной площадки «Русский трансформатор» гости познакомились с технологическим циклом изготовления измерительных, масляных и сухих трансформаторов. Особый акцент был сделан на специфике дизайна и технологии изготовления продукции площадки «Русский трансформатор». Партнеры обсудили ключевые изменения по повышению надежности и качества трансформаторов Электрощит Самара.

Участники конференции посетили новый Многофункциональный выставочный и обучающий комплекс Электрощит Самара. Гостям было продемонстрировано новейшее оборудование, такое как BlokSet-СЭЩ, НКУ-СЭЩ-М с цифровыми опциями, функциями дистанционного управления и мониторинга. Также была представлена линейка распределительных устройств КРУ-СЭЩ-70 на номинальные напряжения 10, 20 и 35 кВ с выключателями ВВУ-СЭЩ. Особый интерес партнеры проявили к тарифной продукции Электрощит Самара. 

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