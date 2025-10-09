Эксперт Билайна назвал 8 способов улучшить работу Wi-Fi дома

158

Скорость работы домашнего интернета может зависеть от многих факторов: от места расположения роутера и его технических характеристик, поколения и частоты Wi-Fi, загруженности радиоэфира.

Чтобы свободно подключаться к видеозвонкам, заниматься с репетитором дистанционно, играть онлайн или смотреть сериал без загрузки, важно иметь качественное покрытие. Руководитель службы по абонентскому оборудованию Билайна Андрей Полухин напомнил, как можно усилить сигнал домашнего Wi-Fi:

Простой шаг, с которого стоит начать, – проверить к какой сети Wi-Fi подключены устройства в доме. Если техника подключена к сети 2,4 ГГц при доступной сети 5 ГГц, необходимо переключить оборудование. Расположите роутер в центре квартиры на высоте 1-1,5 м. Оптимальное решение – поставить устройство вдали от стен, металлических перегородок, зеркал и электронной техники, чтобы сигнал распространялся равномерно. Перезагрузка роутера также может повысить качество работы Wi-Fi. При перезагрузке роутер сканирует радиоэфир и автоматически выбирает наиболее свободные каналы для работы Wi-Fi. Следует отключать планшеты, смартфоны и другие устройства, которые не используются в данный момент, чтобы снизить нагрузку на сеть и улучшить стабильность соединения. Нужно закрывать лишние вкладки в браузере. Даже в неактивном состоянии они потребляют оперативную память и отправляют запросы на серверы. На скорость интернета может влиять и кэш. Переполненное временное хранилище замедляет загрузку страниц. Производители сетевого оборудования регулярно выпускают обновления, которые исправляют ошибки и повышают эффективность работы устройства. Фирменные роутеры Билайна получают новые прошивки автоматически. На других устройствах важно периодически обновлять прошивку маршрутизатора на персональном компьютере. Расширить зону покрытия помогают дополнительные устройства, например, Wi-Fi-усилители (репитеры, ретрансляторы). Они улавливают сигнал от роутера и передают их в зону с нестабильным соединением. Но лучшим решением по увеличению зоны радиопокрытия Wi-Fi станет установка комплекта MESH – единой Wi-Fi-сети из нескольких точек доступа, которая обеспечивает бесшовное и стабильное покрытие интернетом дома, устраняя «слепые зоны». Любая техника со временем устаревает. Когда придет время обновлять роутер, выбирайте модели с поддержкой 5 и 6 ГГц, портами для подключения к внутренней и внешней сетям, со стандартом Gigabit Ethernet для высокой скорости передачи данных и мощным процессором. Для получения всех преимуществ убедитесь, что домашние устройства поддерживают те же стандарты Wi-Fi (Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 и т. д.), что и новое оборудование.

Билайн предлагает клиентам роутеры стандарта Wi-Fi 6, которые экономят заряд подключенных устройств и обеспечивают высокую скорость передачи данных за счет частотного разделения канала и маркировки пакетных данных. С начала года пропускная способность на сети ШПД Билайна увеличилась в 21 российском городе за счет модернизации серверов широкополосного доступа. Благодаря этому абоненты получают стабильный домашний интернет и цифровое телевидение для просмотра фильмов, игр, общения и удаленной работы.

Подключить домашний интернет Билайна можно в любое удобное время, оставив заявку на сайте . А действующим клиентам доступна бесплатная услуга «Переезд»*, чтобы «перенести» домашний интернет на другой адрес.

