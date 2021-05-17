Экосистема «Жигулевской долины» вошла в тройку лучших инновационных практик России

Я нашел ошибку
Главные новости:
На восьмую «Туриаду» соберутся около 700 участников из всех регионов ПФО.
Команда СО отправится в Хвалынск для участия в спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада-2021»
Роскомнадзор не будет его блокировать.
Twitter удалил более 90% противоправного контента
Компания молодых людей пересекала протоку реки.
В пойме реки Чапаевка утонул подросток
Подарок фонда «ЕВИТА» позволит  тольяттинским детям быстрее  восстанавливаться после операций.
Фонд «ЕВИТА» передал в дар Тольяттинской детской больнице видеоэндоскопическое оборудование нового поколения
В конце апреля лучших экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса определили на региональном уровне. 
Экспортно ориентированные предприятия региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года»
В Оренбурге представили лучшие молодежные проекты России и Казахстана в области межнациональных отношений.
Опыт самарцев признан лучшей молодежной практикой в сфере межнациональных отношений 
В Самаре заболели 53 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
На период проведения опрессовок для жителей и организаций будет приостановлена подача горячего водоснабжения.
«Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей в Центральном районе Тольятти
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.15
EUR 89.66
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Экосистема «Жигулевской долины» вошла в тройку лучших инновационных практик России

17 мая 2021 15:55
152
Оказавшись единственным представителем регионов РФ. 

Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АКиТ) отобрала три лучшие практики инновационной деятельности, в число которых вошла экосистема «Жигулевской долины», оказавшись единственным представителем регионов РФ. 

Также в топ-3 включены московский технопарк «Калибр» и технопарк «ТехноСпарк» из подмосковного Троицка. Своим практический опытом лидеры поделились на вебинаре, посвященном коммерциализации деятельности промышленных технопарков, который состоялся 14 мая в онлайн-формате. 

В мероприятии приняли участие более 30 представителей инновационной деятельности России. 

Директор государственного автономного учреждения «Центра инновационного развития и кластерных инициатив (ГАУ «ЦИК «СО») – управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко представил экосистему инноваций Самарской области и рассказал о ее роли в механизме инновационной деятельности, отметив наиболее важные точки развития данной сферы через меры поддержки и систему грантов:

«Жигулевская долина» продолжает подтверждать лидирующие позиции в области развития инноваций в регионах. Главное наше отличие от коммерческих технопарков, развивающихся в столице, – это экосистемный подход к инновациям. За счет государственного управления под эгидой министерства экономического развития Самарской области нам удается грамотно использовать возможности коммерческого и государственного сектора, тем самым помогая успешно развиваться инновационному бизнесу региона и следовать нашей основной цели – стать лидером экономического роста в России и войти в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом».

К этому уже есть необходимые предпосылки: Самарская область занимает 1 место в РФ по развитию государственно-частного партнерства и 2 место по количеству МСП в Приволжском федеральном округе. 

Технопарк «Жигулевская долина» является точкой притяжения для ученых, инноваторов и предпринимателей Самарско-Тольяттинской агломерации – крупнейшей после Московской и Санкт-Петербургской – и представляет собой целый спектр элементов, помогающих эффективно развивать высокотехнологичные проекты. 

В экосистему включены детский технопарк «Кванториум-63», бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, а также крупнейший в регионе Конгресс-центр, гостиница, ресторация и фитнес-центр. «Жигулевская долина» является одним из самых активных регоператоров Сколково. В периметре технопарка работает представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСИ), что позволяет предпринимателям использовать безвозвратные грантовые средства. 

«В экосистеме «Жигулевской долины» сейчас успешно развиваются более 250 инновационных компаний. Благодаря отлаженной системе взаимодействия с индустриальными партнерами, среди которых Инновационный фонд Самарской области, РЖД и многие другие, инноваторы получают возможность применять свои разработки на поле крупнейших корпораций. Все это позволяет экосистеме находиться в постоянной динамике, насыщая регион стартапами, которые в итоге трансформируют ядро экономики Самарской области и страны», – подчеркнул Сергиенко.

Также на вебинаре рассматривались механизмы функционирования и система управления промышленных технопарков; повышение производительности труда; управление интеллектуальной собственностью; стратегическое развитие промышленного технопарка в модели устойчивого развития и вопросы экологической модернизации и внедрения наилучших природоохранных технологий.

 

Теги: жигулевская долина тройка лучших экосистема

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жигулёвская долина войдет в ряды участников уникальной образовательной программы – Стартап как диплом»
14 мая 2021, 10:03
«Жигулёвская долина» войдет в ряды участников уникальной образовательной программы – «Стартап как диплом»
Об этом стало известно в ходе встречи с ректором Самарского государственного экономического университета Светланой Ашмариной, прошедшей 13 мая в технопарке. Образование
501
Где простым языком рассказывается о достижениях робототехники, вариантах применения новейших технологий в области робономики.
13 мая 2021, 14:33
Резидент «Жигулевской долины»  выпустил книгу «Исследования и разработки роботизированных систем 2021»
Где простым языком рассказывается о достижениях робототехники, вариантах применения новейших технологий в области робономики. Экономика
629
В "Жигулевской долине" будет создан Стартап-холл для студентов
30 апреля 2021, 13:57
В "Жигулевской долине" будет создан Стартап-холл для студентов
Предложение создать в регионе уникальное пространство для развития образовательной сферы через инновации прозвучало 29 апреля в ходе Экспертной сессии. Экономика
518
В центре внимания
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
17 мая 2021  13:33
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
Общество
153
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
17 мая 2021  12:59
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
325
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
17 мая 2021  12:38
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Экология
178
18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием
17 мая 2021  11:35
18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием
Политика
222
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
16 мая 2021  13:19
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
Происшествия
549
Весь список