Экосистема «Жигулевской долины» вошла в тройку лучших инновационных практик России

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Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АКиТ) отобрала три лучшие практики инновационной деятельности, в число которых вошла экосистема «Жигулевской долины», оказавшись единственным представителем регионов РФ.

Также в топ-3 включены московский технопарк «Калибр» и технопарк «ТехноСпарк» из подмосковного Троицка. Своим практический опытом лидеры поделились на вебинаре, посвященном коммерциализации деятельности промышленных технопарков, который состоялся 14 мая в онлайн-формате.

В мероприятии приняли участие более 30 представителей инновационной деятельности России.

Директор государственного автономного учреждения «Центра инновационного развития и кластерных инициатив (ГАУ «ЦИК «СО») – управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко представил экосистему инноваций Самарской области и рассказал о ее роли в механизме инновационной деятельности, отметив наиболее важные точки развития данной сферы через меры поддержки и систему грантов:

«Жигулевская долина» продолжает подтверждать лидирующие позиции в области развития инноваций в регионах. Главное наше отличие от коммерческих технопарков, развивающихся в столице, – это экосистемный подход к инновациям. За счет государственного управления под эгидой министерства экономического развития Самарской области нам удается грамотно использовать возможности коммерческого и государственного сектора, тем самым помогая успешно развиваться инновационному бизнесу региона и следовать нашей основной цели – стать лидером экономического роста в России и войти в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом».

К этому уже есть необходимые предпосылки: Самарская область занимает 1 место в РФ по развитию государственно-частного партнерства и 2 место по количеству МСП в Приволжском федеральном округе.

Технопарк «Жигулевская долина» является точкой притяжения для ученых, инноваторов и предпринимателей Самарско-Тольяттинской агломерации – крупнейшей после Московской и Санкт-Петербургской – и представляет собой целый спектр элементов, помогающих эффективно развивать высокотехнологичные проекты.

В экосистему включены детский технопарк «Кванториум-63», бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, а также крупнейший в регионе Конгресс-центр, гостиница, ресторация и фитнес-центр. «Жигулевская долина» является одним из самых активных регоператоров Сколково. В периметре технопарка работает представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСИ), что позволяет предпринимателям использовать безвозвратные грантовые средства.

«В экосистеме «Жигулевской долины» сейчас успешно развиваются более 250 инновационных компаний. Благодаря отлаженной системе взаимодействия с индустриальными партнерами, среди которых Инновационный фонд Самарской области, РЖД и многие другие, инноваторы получают возможность применять свои разработки на поле крупнейших корпораций. Все это позволяет экосистеме находиться в постоянной динамике, насыщая регион стартапами, которые в итоге трансформируют ядро экономики Самарской области и страны», – подчеркнул Сергиенко.

Также на вебинаре рассматривались механизмы функционирования и система управления промышленных технопарков; повышение производительности труда; управление интеллектуальной собственностью; стратегическое развитие промышленного технопарка в модели устойчивого развития и вопросы экологической модернизации и внедрения наилучших природоохранных технологий.