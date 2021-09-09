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Экипаж съёмочной группы фильма "Вызов" с актрисой Пересильд успешно сдал предполетные экзамены

9 сентября 2021 20:45
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Старт планируется на 5 октября.

Экипаж космического корабля "Союз МС-19", на котором на МКС отправится съёмочная группа фильма "Вызов", успешно сдал все экзамены, говорится на сайте Центра подготовки космонавтов, передает РИА Новости.

"Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для основного и дублирующего экипажей МКС-66. Космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина справились со всеми заданиями на тренажерах транспортного пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.

Итоги подготовки экипажей будут подведены 16 сентября 2021 года на заседании Межведомственной комиссии.

Старт планируется на 5 октября.

 

Фото : ЦПК/Роскосмос/РИА Новости

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