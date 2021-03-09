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Экипаж МКС загерметизировал вторую трещину в российском модуле

9 марта 2021 23:54
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Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года.

Экипаж Международной космической станции (МКС) нанес слой герметика на вторую трещину в российском модуле "Звезда", вызвавшую утечку воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, передает РИА Новости. 

Как сообщил космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами, работа "с нанесением герметика на этом заканчивается", попросив того осмотреть с помощью лупы всю зону герметизации между трубопроводом системы обеспечения теплового режима и корпусом промежуточной камеры модуля "Звезда", чтобы не осталось мест без герметика.

Позже специалист поблагодарил космонавта за работу, добавив, что в среду тому предстоит нанесение второго слоя герметика.

Ранее сообщалось, что в течение трех дней космонавты окончательно заделают вторую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда", нанеся на нее три слоя герметика.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года окончательно заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, ее планируется заделать до 12 марта.

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

 

Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

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