«Единая неделя донорства» стартовала на КбшЖД

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Акция «Единая неделя донорства», организованная ОАО «РЖД» в рамках объявленного компанией Года волонтерства, проходит на Куйбышевской железной дороге с 18 по 22 апреля.

С целью популяризации кадрового донорства крови как составляющей здорового образа жизни сотрудников специалисты «РЖД-Медицина» провели онлайн-семинар «Капля жизни» с подключением специалистов всех основных железнодорожных предприятий.

В этом году основной площадкой акции «Единая неделя донорства» на Куйбышевской железной дороге объявлен город Ульяновск, где 20 апреля с 9 до 12 часов железнодорожники совместно с Ульяновской областной станцией переливания крови организуют передвижной пункт сдачи крови на территории железнодорожного вокзала.

Кроме того, к акции «Единая неделя донорства» помимо предприятий железнодорожного транспорта, расположенных в Ульяновске, присоединятся структурные подразделения Куйбышевской железной дороги в Самаре и Пензе.

Принять участие в акции может любой гражданин России с 18 лет без медицинских противопоказаний к донорству крови – как временных, так и абсолютных. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Железнодорожники принимают активное участие во всех акциях по безвозмездной сдаче донорской крови.

Сотрудники Куйбышевской магистрали приглашают всех желающих принять участие в сдаче донорской крови 20 апреля с 9:00 до 12:00 в выездном пункте станции переливания крови на железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный (город Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 96).

Фото: pixabay