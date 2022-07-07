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Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк 

7 июля 2022 14:29
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Космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским предприятием «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» в интересах Минобороны России.

Запуск состоялся с пусковой установки Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области 7 июля в 12:18 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели производства «ОДК-Кузнецов» отработали штатно. Космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и ракеты-носители типа «Союз») с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

ПАО «ОДК-Кузнецов» – ведущее двигателестроительное предприятие России, где осуществляется проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации авиационных, наземных и ракетных двигателей. Входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Предприятие включает три ключевых составляющих - конструкторское бюро, завод серийного производства двигателей и уникальную испытательную базу.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. 

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции, сообщает пресс-служба «ОДК-Кузнецов».

 

Фото:    пресс-служба «ОДК-Кузнецов»

 

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