Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жигулёвский заповедник приглашает принять участие в акции «Десерт для диких животных!»
Жигулёвский заповедник приглашает принять участие в акции «Десерт для диких животных!»
Проект «Билет в будущее» открывает новые возможности с сентября для школьников Самарской области
Проект «Билет в будущее» открывает новые возможности с сентября для школьников Самарской области
Обращение в ЦУР помогло жителям Самары вернуть крыльцо и козырек над подъездо
Обращение в ЦУР помогло жителям Самары вернуть крыльцо и козырек над подъездо
полицейским пришлось выстрелить при задержании мэра Димитровграда
Полицейским пришлось выстрелить при задержании мэра Димитровграда
России увеличила поставки лекарств в Африку
России увеличила поставки лекарств в Африку
В Новокуйбышевске рецидивист увел велосипед, оставленный хозяином непристегнутым
В Новокуйбышевске рецидивист увел велосипед, оставленный хозяином непристегнутым
В Самаре погибает озеро на Аэродромной
В Самаре погибает озеро на Аэродромной
Три предприятия Самарской области получили право участвовать во всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества-2023»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.57
1.76
EUR 106.05
2.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

8 августа 2023 11:23
186
Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту. Силовые установки отработали без замечаний.

Запуск состоялся 7 августа 2023 г. в 16:20 часов по московскому времени с пусковой установки Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели производства ОДК-Кузнецов отработали штатно и помогли вывести космический аппарат на целевую орбиту в расчетное время.

Специалисты сервисного центра ОДК-Кузнецов приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также отслеживали параметры работы двигателя.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и ракеты-носители типа «Союз») с 1958 года.

В настоящее время данные двигатели серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

 

Теги: ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ОДК-Кузнецов подтвердил компетентность в области обеспечения единства измерений
04 августа 2023, 11:05
ОДК-Кузнецов подтвердил компетентность в области обеспечения единства измерений
Документ о подтверждении компетентности и расширении области аккредитации ОДК-Кузнецов был выдан сроком на два года. Новости компаний
638
ОДК-Кузнецов отмечает 110 лет со дня рождения Леонида Чечени
01 августа 2023, 19:24
ОДК-Кузнецов отмечает 110 лет со дня рождения Леонида Чечени
Участие в мемориально-патриотическом мероприятии приняли ветераны предприятия и молодые сотрудники – представители совета молодежи ОДК-Кузнецов. Новости компаний
823
Самарское предприятие ОДК завершило новый набор на проект «Крылья Ростеха»
31 июля 2023, 12:48
Самарское предприятие ОДК завершило новый набор на проект «Крылья Ростеха»
В этом году в ОДК-Кузнецов заявки на обучение по программе «Крылья Ростеха» подали выпускники из Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской,... Новости компаний
689
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
8 августа 2023  11:58
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
165
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
432
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
7 августа 2023  16:53
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
617
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
7 августа 2023  11:03
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
610
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
6 августа 2023  10:37
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
704
Весь список