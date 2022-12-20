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Двигатели ОДК обеспечили 19 пусков ракет-носителей «Союз» в 2022 году

20 декабря 2022 15:42
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«ОДК-Кузнецов» является единственным предприятием ОДК, которое специализируется на создании не только авиационной, но и ракетной техники космического назначения.

Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А, произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), в уходящем 2022 году обеспечили 19 запусков космических ракет-носителей типа «Союз» с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гвианский космический центр).

В ходе 17 пусков ракет (в составе ракет-носителей «Союз-СТ-Б», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б») на I и II ступенях отработали двигатели РД-107А/108А, а в двух случаях (при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1в») – на I ступени двигатель НК-33А. Эти ракеты-носители выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса (в том числе, грузы и экспедиции к МКС), Минобороны России, спутники коммерческого назначения, в том числе иностранные.

Двигатели ОДК в 2022 году обеспечили доставку к МКС двух экипажей 67-й и 68-й длительных экспедиций. Отличительной особенностью этих пусков стало то, что обеим ракетам были присвоены собственные имена - «Королев» и «Циолковский» в честь основоположников исследований космоса.

Знаковый пуск состоялся 22 октября с космодрома Восточный после более чем годовалого перерыва, который потребовался для перевода стартового комплекса «1С» космодрома на новое экологически чистое синтетического топливо нафтил. Этот пуск стал первым, при котором в двигателях ракеты-носителя типа «Союз-2» использовался нафтил, унифицированный для различных видов ракет.

Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся в ОДК-Кузнецов при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш». Каждая деталь изделий для космических программ, а затем и сам двигатель перед сдачей заказчику проходит трехступенчатый контроль качества. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

Жидкостный ракетный двигатель НК-33А является модификацией базового двигателя НК-33 – первого в мире в своем классе, выполненного по замкнутой схеме, работающего на компонентах кислород-керосин, имеющего многоразовый запуск и многократное применение. Он отличается надежностью и совершенством технических параметров, демонстрирует максимальное отношение тяги к массе среди современных двигателей.

Сегодня «ОДК-Кузнецов» является единственным предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации, которое специализируется на создании не только авиационной, но и ракетной техники космического назначения.

 

Фото:   «ОДК-Кузнецов»

Теги: ОДК-Кузнецов

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