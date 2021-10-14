Двигатели «ОДК-Кузнецов» обеспечили успешный старт ракеты «Союз» с космодрома Восточный  

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов» (входи в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb.

Запуск состоялся с космодрома Восточный 14 октября в 12:40 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели отработали штатно.

Запуск очередной партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb стал пятым пуском с космодрома Восточный в текущем году. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. Двигатели серийно производятся и испытываются ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»