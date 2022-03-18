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Доступ к мессенджеру WhatsApp не ограничивается на территории РФ, сбои в его работе также не связаны с блокировкой социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta), передает ТАСС.

"Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)", - сообщила пресс-служба Роскомнадзора в четверг.

Как подчеркнули в ведомстве, перебои в работе мессенджера наблюдаются также в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов компании Meta в начале октября 2021 года. Тогда ответственность за них взяла на себя сама компания.