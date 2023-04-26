Дополнительные поезда свяжут станции КбшЖД с Москвой, Санкт-Петербургом и югом России в праздничные дни мая

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На период майских праздников со станций Куйбышевской железной дороги отправится 10 дополнительных поездов дальнего следования, которые совершат 47 пассажирских рейсов.

Они будут курсировать с 27 апреля по 9 мая 2023 года по самым востребованным маршрутам.

Так, в Москву и в обратном направлении на период майских праздников запланировано назначить дополнительные поезда из Пензы, Самары, Ульяновска, Димитровграда, Саранска, Тольятти и Уфы.

Кроме того, дополнительные поезда будут курсировать со станций Куйбышевской железной дороги в Адлер и Санкт-Петербург.

В 2023 году майские праздники будут разделены на два периода: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. По прогнозам специалистов АО «ФПК», пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, обратная дорога придется на 8 и 9 мая.

Оформить проездные документы и получить подробную информацию о графике движения поездов и стоимости билетов можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

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