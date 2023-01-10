Доля АвтоВАЗа на российском рынке выросла до 27,9%

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В 2022 году на фоне западных санкций и ухода иностранных производителей из России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) сократились на 59%, c 1,667 млн до 676 тыс. штук. При этом продажи Lada снизились на 46%, до 188,645 тыс., сообщил на пресс-конференции во вторник, 10 января, директор по продажам АвтоВАЗа Виталий Осипов, передает РБК.



В итоге доля компании на российском рынке, по собственным оценкам, выросла с 21% до 27,9%, передает корреспондент РБК. Это рекордный показатель более чем за десять лет (в 2012 году она составляла 18,3%). При этом в осенние месяцы ее рыночная доля достигала 40%. Самая продаваемая модель компании — Lada Granta, ее доля на рынке выросла вдвое — с 6,7% до 14,2%. Всего было продано 95,879 тыс. таких автомобилей — против 111,4 тыс. годом ранее.



В начале марта 2022 года АвтоВАЗ был вынужден приостановить производство автомобилей из-за нехватки комплектующих, но 8 июня его снова восстановил. С 29 августа завод компании в Тольятти перешел на режим шестидневной рабочей недели, напоминает пресс-служба компании. К концу 2022 года темп производства на двух линиях составил 24 тыс. автомобилей в месяц. Пресс-служба утверждает, что АвтоВАЗ совместно с российскими поставщиками смог заместить более 200 позиций компонентов и материалов, заблокированных к поставке.



Однако риски срыва поставки компонентов и нарушения логистических цепочек присутствуют и по-прежнему высоки, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, недопоставки отдельных субкомпонентов наблюдаются с начала 2023 года. Количество автомобилей, выпускаемых в некомплекте в прошлом году достигало 10 тыс. штук. В начале этого года такие автомобили снова стали выпускаться.



Чистая прибыль группы АвтоВАЗ по МСФО в 2022 году составила 1,6 млрд руб.

«В 2023 году нам предстоит работа в обстановке сложнейших внешних вызовов, связанных с санкционным давлением. Нашими глобальными целями являются продолжение локализации ключевых деталей и компонентов для достижения технологического суверенитета Lada, тщательная работа с поставщиками, настройка логистических цепочек», — сказал глава компании. АвтоВАЗ приложит все усилия для обеспечения страны доступными автомобилями, а также продолжит развивать новые среднесрочные проекты — это семейство автомобилей сегмента «B» и кроссовер на платформе LADA Vesta, которые планируется поставить на производство, в конце 2024-го и конце 2025 годов соответственно, пообещал он.



Фото: Павел Ворожцов / ТАСС / РБК