Дмитрий Михаленко: «Мы благодарны губернатору Дмитрию Азарову за заботу о многотысячном коллективе АВТОВАЗа»

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АВТОВАЗ в Тольятти интенсифицирует работу конвейера. Это стало возможным благодаря вниманию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к ситуации на предприятии по поставке автокомпонентов и заботе об одном из крупнейших трудовых коллективов региона.

Сборочные линии на тольяттинском заводе, начиная с 16 августа, работают с перебоями из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара». Они, в свою очередь, также испытывают сложности в работе со своими поставщиками.

АВТОВАЗ решает проблемы с дефицитом поставок электронных компонентов от компании «Роберт Бош Самара» на всех возможных уровнях. В понедельник, 6 сентября, глава региона провел трехстороннюю встречу со всеми заинтересованными сторонами для обсуждения ситуации и возможных мер по ее решению.

«АВТОВАЗ» является крупнейшим работодателям на территории Самарской области. В последние недели предприятие было вынуждено, к сожалению, останавливать конвейер из-за сложившейся ситуации с поставкой комплектующих. Мы готовы содействовать тому, чтобы эта ситуация успешным образом разрешилась», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Мы особенно благодарны Дмитрию Игоревичу Азарову за его личную вовлеченность и заботу о многотысячном коллективе нашего завода. Мы постепенно начинаем получать необходимые компоненты в ограниченном объеме и запускаем некоторые сборочные линии по мере поступления деталей на завод, – заявил вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко. – К примеру, на этой неделе у нас работает только Линия Гранта и только 2 дня. Уже со следующей недели мы планируем увеличить объемы производства, запустив линии Гранта и Нива на 2 рабочих дня, а линию В0 – на всю неделю. Надеюсь, что если оправдается сегодняшний прогноз поставок компонентов, то от недели к неделе мы сможем постепенно сокращать простои».

Правительством региона во главе с губернатором и при активном взаимодействии с профсоюзной организацией были найдены возможности по поддержке трудового коллектива завода.

«Сегодня до 15 тысяч работников, в зависимости от режима работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы, – подчеркнул Дмитрий Михайленко. – Для поддержки работников мы перенесли корпоративный отпуск, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25-27 августа, с полной выплатой отпускных за эти дни. 24 августа была выплачена премия по итогам работы за первое полугодие в размере 8 тысяч рублей. Кроме того, работники, сделавшие прививку от коронавируса, получают по три тысячи рублей».

После нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара» завод планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.

Глава региона выразил благодарность профсоюзной организации и руководству АВТОВАЗа за поддержку людей в этот непростой период. «Я рад, что все предварительные договоренности, которые мы достигли вместе с профсоюзами, исполнены, и предприятие прилагает максимум усилий для того, чтобы купировать негативные последствия для трудового коллектива, связанной с такой напряженной ситуацией по поставке комплектующих», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

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