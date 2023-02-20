Дилеры рассказали о сроках начала продаж новых Lada Vesta NG

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Старт продаж новых Lada Vesta NG 2023 года выпуска запланирован на апрель, о чем обратившемуся под видом покупателя корреспонденту Autonews.ru рассказали в дилерском центре бренда.



В одном автосалоне сообщили, что первые партии Lada Vesta NG будут оснащаться ABS и 8-клапанными 90-сильными двигателями ВАЗ-11182, которые на данный момент устанавливаются в Lada Granta. Более мощные 16-клапанные ВАЗ-21129 мощностью в 106 л.с. должны появиться в мае 2023 года. Дилер отметил и достаточно неплохое оснащение новых Vesta NG. Так, в топовых комплектациях автомобиль оснастят виртуальной приборной панелью помимо сенсорной мультимедиасистемы с вертикальным экраном.



В другом дилерском центре корреспонденту Autonews.ru удалось обнаружить в продаже Lada Vesta NG 2022 года выпуска. Машина оснащена 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Цена на представленный экземпляр — 1,9 млн руб. При этом продавец отметил, что на новые Vesta NG цены не снизятся.



Напомним, перезапуск серийного производства Lada Vesta NG должен состояться в марте 2023 года. Пока что модель сходит с конвейера завода в Тольятти в тестовом режиме.



Ранее Autonews.ru сообщал, что АвтоВАЗ планируется начать экспорт Lada Niva в страны Ближнего Востока. Всего в 2023 году компания отправит за границу около 20 тыс. автомобилей.



