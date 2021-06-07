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День города впервые состоялся в «Жигулевской долине»

7 июня 2021 10:48
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День города впервые состоялся в Жигулевской долине»

6 июня Ставрополю-Тольятти исполнилось 284 года, и сегодня впервые территория технопарка «Жигулевская долина» стала одной из городских площадок празднования Дня города.

В периметре технопарка для тольяттинцев и гостей города работало несколько интерактивных пространств, каждое из которых было посвящено отдельной теме.

Пространство активного отдыха и ЗОЖ объединило лазертаг, велогонки, диск-гольф, городки, мастер-классы по Zumba и сальсе.
Арт-пространство организовало фотозоны, провело мастер-классы в сфере творчества и хенд-мейда, занятия арт-терапией и точку буккроссинга.
В пространстве заботы об экологии тольяттинцев учили правильно сажать растения и ухаживать за ними, рассказали об экологичной сортировке отходов и рациональном использовании отработанных вещей, представили экологически чистые средства для всей семьи, провели экологический квест.
В фуд-зоне можно было продегустировать и приобрести полезные продукты питания для всей семьи.

С отдельной увлекательной площадкой выступили детский технопарк «Кванториум», а резиденты технопарка организовали интерактивную выставку экологичной продукции. На открытой сцене Экопикника выступали лучшие творческие коллективы города.

На торжественном открытии Экопикника присутствовали первые лица города и ближайших населенных пунктов. Глава Тольятти Николай Ренц поздравил горожан с праздником, отметив, что подобные масштабные площадки необходимы Тольятти. Николай Альфредович с удовольствием поучаствовал в активностях Экопикника. Также к поздравлениям присоединились руководитель департамента культуры администрации Тольятти Марина Козлова и глава администрации Автозаводского района Юрий Хвостов. Руководитель управления физической культуры и спорта Александр Герунов пожелал участникам Экопикника крепкого здоровья, ведь тема ЗОЖ и экологии всегда взаимосвязаны.

Глава администрации сельского поселения Ягодное Алексей Лапаев поблагодарил руководство технопарка за организацию праздника:

«Тольятти и Ягодное с каждым годом все ближе друг другу. Отрадно, что теперь для жителей Тольятти и ближайших населенных пунктов появляются не только рабочие места в «Жигулевской долине», но и места для семейного отдыха. Надеюсь, что традиция Экопикника приживется, и каждый год мы вместе будет праздновать День города на территории технопарка!»

Директор оператора инновационной деятельности Самарской области ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко уверен, что Экопикник станет традиционной точкой притяжения для всех тольяттинцев каждый День города:

«Сегодня мы впервые организовали площадку празднования Дня города общегородского масштаба. Экология – самая резонансная тема в Тольятти, поэтому мы хотим объединить не только стартапы, но и все городские сообщества, которым небезразлична эта сфера. И, думаю, сегодня у нас это получилось: в Экопикнике принимает участие более 40 компаний, среди которых не только резиденты нашего технопарка, но и множество предприятий города».

Одним из главных событий сегодняшнего дня стал показ благотворительного спектакля с участием непрофессиональных актеров – резидентов и сотрудников технопарка. Режиссером пьесы «Маленькая ложь» по мотивам рассказов Аркадия Аверченко выступил художественный руководитель театра «Дилижанс» Виктор Мартынов.

«Сегодня мы стали свидетелями зарождения новой актерской банды в Тольятти! Два месяца упорных тренировок не прошли даром – резиденты и сотрудники технопарка «Жигулевская долина» освоили непростое актерское ремесло, смело вышли на сцену и сорвали овации в полном зале зрителей!» - поделился эмоциями режиссер. 

Все участники спектакля получили звание «Народный актер технопарка» от директора ГАУ «ЦИК СО» Александра Сергиенко, а зрители - бурю эмоций! Собранные средства пойдут на возведение открытой спортивной площадки на территории «Жигулевской долины». 

 

 

Теги: День города жигулевская долина технопарк

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