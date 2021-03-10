Я нашел ошибку
Главные новости:
Опыт зарубежных стран показывает, что вводимые ограничения для интернет-сервисов способствуют тому, что они начинают исполнять местные законы.
Действия Роскомнадзора в отношении Twitter соответствуют международному опыту, считают эксперты
Главное о проблемах Twitter в России.
Роскомнадзор принял решение замедлить скорость работы Twitter
«Команда семьи» – это уникальная возможность для молодежи весело и с пользой провести время вместе со своей семьей и друзьями.
Объявлен старт регистрации на спортивный проект для молодых семей Самарской области. «Команда семьи»
Заявку на участие могут подать военно-патриотические клубы и объединения региона до 10 апреля.
В Самарской области стартовал региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб»
Компания с региональным правительством и городской администрацией прорабатывает технические вопросы.
ПАО «Т Плюс» рассматривает возможность инвестировать в замену тепловых сетей Самары 3,7 млрд рублей
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
Ученые определили главную причину старения мозга
250 тысяч человек, проживающих в сельской местности, регулярно занимаются физической культурой и спортом.
Жители сельских районов губернии активно занимаются физкультурой и спортом   
К 2024 году потребительские товары должны быть промаркированы QR-кодом.
В Самарской области продолжается поэтапное внедрение маркировки продукции
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.22
EUR 87.96
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Жигулёвский заповедник приглашает любителей рисовать принять участие в конкурсе рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Действия Роскомнадзора в отношении Twitter соответствуют международному опыту, считают эксперты

10 марта 2021 19:01
24
Опыт зарубежных стран показывает, что вводимые ограничения для интернет-сервисов способствуют тому, что они начинают исполнять местные законы.

Опыт зарубежных стран показывает, что вводимые ограничения для интернет-сервисов способствуют тому, что они начинают исполнять местные законы. В этом случае Роскомнадзор выбрал правильное решение, начав ограничивать трафик Twitter, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Мера принята в соответствии с теми полномочиями, которые предоставлены Роскомнадзору по закону о "суверенном интернете" и реализуется в целях обеспечения устойчивости и безопасности Рунета. Опыт других стран показывает, что как только органы госвласти начинают применять какие-то эффективные меры воздействия или расширяют инструментарий воздействия на интернет-компании, они изменяют свою политику и начинают прислушиваться к требованиям местных регуляторов", - рассказал замдиректора по правовым вопросам АНО "Институт развития интернета" Борис Едидин.

Практика защиты собственных граждан от действий интернет-компаний есть, например, в Европейском Союзе, напоминает гендиректор хостинг-провайдера и регистратора доменов Reg.Ru Алексей Королюк.

"Россия тоже должна бороться за исполнение своих законов. Не так много существует технических способов, как это сделать, поэтому ограничение скорости доступа - один из наиболее лояльных и простых способов, показывающих серьезные намерения государства к охране законов", - считает он.

При этом, отмечают эксперты, Роскомнадзор выбрал последовательную тактику воздействия на Twitter и начал с ограничения трафика, а не блокировки сервиса.

"Действия Роскомнадзора представляются последовательными, поскольку ведомство действовало согласно Правилам централизованного управления сетью связи общего пользования, которые были утверждены в феврале прошлого года и стали частью ФЗ "О связи". Замедление трафика кажется оправданным методом. И при этом не самым жестким, которым могла стать полная блокировка ресурса", - резюмировал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Роскомнадзор в среду утром объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
10 марта 2021  13:14
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
182
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
10 марта 2021  12:24
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
Политика региона
177
Внимание, мороз! В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
10 марта 2021  12:15
Внимание, мороз! В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
Социум
214
Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили квитанции с ежегодной корректировкой по оплате за тепло
10 марта 2021  10:27
Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили квитанции с ежегодной корректировкой по оплате за тепло
ЖКХ
370
 До конца месяца будут закуплены 19 мобильных комплексов для проведения вакцинации.
9 марта 2021  20:32
Оперативный штаб СО: исходя из текущей ситуации, о смягчении ограничительных мер говорить пока рано
Политика региона
517
Весь список