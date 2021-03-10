Действия Роскомнадзора в отношении Twitter соответствуют международному опыту, считают эксперты

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Опыт зарубежных стран показывает, что вводимые ограничения для интернет-сервисов способствуют тому, что они начинают исполнять местные законы. В этом случае Роскомнадзор выбрал правильное решение, начав ограничивать трафик Twitter, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Мера принята в соответствии с теми полномочиями, которые предоставлены Роскомнадзору по закону о "суверенном интернете" и реализуется в целях обеспечения устойчивости и безопасности Рунета. Опыт других стран показывает, что как только органы госвласти начинают применять какие-то эффективные меры воздействия или расширяют инструментарий воздействия на интернет-компании, они изменяют свою политику и начинают прислушиваться к требованиям местных регуляторов", - рассказал замдиректора по правовым вопросам АНО "Институт развития интернета" Борис Едидин.

Практика защиты собственных граждан от действий интернет-компаний есть, например, в Европейском Союзе, напоминает гендиректор хостинг-провайдера и регистратора доменов Reg.Ru Алексей Королюк.

"Россия тоже должна бороться за исполнение своих законов. Не так много существует технических способов, как это сделать, поэтому ограничение скорости доступа - один из наиболее лояльных и простых способов, показывающих серьезные намерения государства к охране законов", - считает он.

При этом, отмечают эксперты, Роскомнадзор выбрал последовательную тактику воздействия на Twitter и начал с ограничения трафика, а не блокировки сервиса.

"Действия Роскомнадзора представляются последовательными, поскольку ведомство действовало согласно Правилам централизованного управления сетью связи общего пользования, которые были утверждены в феврале прошлого года и стали частью ФЗ "О связи". Замедление трафика кажется оправданным методом. И при этом не самым жестким, которым могла стать полная блокировка ресурса", - резюмировал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Роскомнадзор в среду утром объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.

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