Danone объявила об уходе с российского рынка

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Компания Danone объявила о решении отказаться от ведения бизнеса на российском рынке, сочтя это наилучшим вариантом для персонала, потребителей и партнеров. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном 14 октября.

Речь идет о передаче контроля над активами по производству молочных и растительных продуктов в РФ. После закрытия сделки о продаже российского подразделения компания ожидает списания около 1 млрд евро (за первые 9 месяцев этого года на бизнес в России приходилось около 5% чистых продаж Danone).

Кто именно станет новым управляющим подразделением Danone, не сообщается. Когда планируется закрыть сделку, также пока не известно,сообщает РГ.

Danone - французская продовольственная компания, ходит в тройку крупнейших производителей молочных продуктов в России, где выпускает продукцию под брендами "Простоквашино", "Активиа", Actimel, а также "Растишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon и "Малютка".